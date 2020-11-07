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Смеситель для кухни Esko Moscow MS 02

Артикул: 226383
Смеситель для кухни Esko Moscow MS 02
4 150 руб. 
5 250 руб. 
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+ 65 КэтКоинов
Артикул: 226383
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Moscow
filter_noneТовар входит в коллекцию Moscow
БрендEsko
Тип товараСмесители для кухни
Аэратор в комплектеесть
Встраиваемыйнет
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливда
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастенный
Кол-во монтажных отверстий2
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива220 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Тип управлениядвухзахватный
Смеситель для кухни настенного монтажа. Корпус - латунь кат. А. Кран-буксы - керамика 180°. Излив поворотный.Смеситель для кухни настенного монтажа. Корпус - латунь кат. А. Кран-буксы - керамика 180°. Излив поворотный. Эксцентрики и отражатели в комплекте. Эксцентрики и отражатели в комплекте.


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Смеситель для кухни Esko Moscow MS 02 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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