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Смеситель для кухни Voda Now NW 519

Артикул: 226306
  • Смеситель для кухни Voda Now NW 519 - фото 1
  • Смеситель для кухни Voda Now NW 519 - фото 2
Смеситель для кухни Voda Now NW 519 - фото 1
Смеситель для кухни Voda Now NW 519 - фото 2
2 440 руб. 
2 500 руб. 
Купить
+ 66 КэтКоинов
Артикул: 226306
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Now
filter_noneТовар входит в коллекцию Now
БрендVoda
Тип товараСмесители для кухни
Аэратор в комплектеесть
Монтажнастольный
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливда
Переключатель на фильтрнет
Встраиваемыйнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Кол-во монтажных отверстий1
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива177 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Россия
Тип управлениядвухзахватный
Высота излива200 мм
Высота, см28.3
Смеситель для кухни с высоким изливом. Кран буксы керамика 180° + термоизоляция. Гибкая подводка 35 см + ребро жесткости. Поворотный излив 360°.


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Смеситель для кухни Voda Now NW 519 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2440 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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