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Наушники ТTEC Bluetooth Sound Sport blac

Артикул: 225792
Наушники ТTEC Bluetooth Sound Sport blac
1 780 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 225792
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендТTEC
Тип товараНаушники
Микрофонесть
Тип беспроводного соединенияBluetooth
Конструкциявнутриканальные
Отсоединяемый кабельнет
Система активного шумоподавленияесть
Складная конструкциянет
Спортивныеда
Поддержка Apt-Xнет
Цветчерный
Диапазон воспроизводимых частот, Гц20-20000
Длина кабеля1.2 м
Беспроводные наушники. Чувствительность 108 Дб. Сопротивление 16 Ом. Радиус действия 10 м.


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Наушники ТTEC Bluetooth Sound Sport blac - этот товар вы можете купить по цене 1780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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