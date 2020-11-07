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Главная Смартфоны и телефония Внешние аккумуляторы ТTEC Внешний аккумулятор ТTEC ArtPower 8000mAh чер.мрамор

Внешний аккумулятор ТTEC ArtPower 8000mAh чер.мрамор

Артикул: 225777
Внешний аккумулятор ТTEC ArtPower 8000mAh чер.мрамор
2 520 руб. 
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+ 77 КэтКоинов
Артикул: 225777
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендТTEC
Тип товараВнешний аккумулятор
Емкость, mAh8000
Макс. выходной ток, А2.1
Переходник на Apple 30 pinнет
Переходник на Apple 8 pin (Lightning)нет
Переходник на micro USBесть
Индикатор зарядаесть
Цветцветной
Вес, г170
Размеры, мм138х69х13
Портативный внешний аккумулятор ТTEC ArtPower с оригинальным узором для зарядки мобильных телефонов, планшетов и других устройств. Перезаряжаемый с помощью кабелей типа C или Micro USB, ArtPower полностью безопасен для устройств со схемами защиты от перенапряжения для безопасной зарядки.


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Внешний аккумулятор ТTEC ArtPower 8000mAh чер.мрамор - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2520 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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