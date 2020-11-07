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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Лосьоны Эмульсии Deoproce Эмульсия для лица с волюфилином Deoproce Repair Solution Emulsion 240мл

Эмульсия для лица с волюфилином Deoproce Repair Solution Emulsion 240мл

Артикул: 225408
  • Эмульсия для лица с волюфилином Deoproce Repair Solution Emulsion 240мл - фото 1
  • Эмульсия для лица с волюфилином Deoproce Repair Solution Emulsion 240мл - фото 2
  • Эмульсия для лица с волюфилином Deoproce Repair Solution Emulsion 240мл - фото 3
  • Эмульсия для лица с волюфилином Deoproce Repair Solution Emulsion 240мл - фото 4
Эмульсия для лица с волюфилином Deoproce Repair Solution Emulsion 240мл - фото 1
Эмульсия для лица с волюфилином Deoproce Repair Solution Emulsion 240мл - фото 2
Эмульсия для лица с волюфилином Deoproce Repair Solution Emulsion 240мл - фото 3
Эмульсия для лица с волюфилином Deoproce Repair Solution Emulsion 240мл - фото 4
670 руб. 
890 руб. 

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Артикул: 225408
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БрендDeoproce
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Тип средстваэмульсия для лица
Полдля женщин
Эффект от использованияпитающий, подтягивающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Repair Solution Emulsion
Применениепосле очищения кожи тонером, нанесите эмульсию и дайте впитаться
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл240 мл
Активные компонентыволюфилин, экстракт аденозина, экстракт анемаррены
Легкая, питательная эмульсия содержит экстракт волюфилина, аденозина, анемаррены, которая тонизирует и укрепляет кожу, она становится здоровой и сияющей. Эмульсия осветляет, сокращает морщинки и подтягивает кожу лица


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Эмульсия для лица с волюфилином Deoproce Repair Solution Emulsion 240мл - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 670 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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