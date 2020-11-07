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Главная Парфюмерия и косметика Декоративная косметика Макияж для лица Berrisom Хайлайтер и контуринг для лица OOPS Dual Contouring 01 Highlighter & Shading 3,5гр

Хайлайтер и контуринг для лица OOPS Dual Contouring 01 Highlighter & Shading 3,5гр

Артикул: 225376
Хайлайтер и контуринг для лица OOPS Dual Contouring 01 Highlighter & Shading 3,5гр
850 руб. 
1 140 руб. 

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Артикул: 225376
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БрендBerrisom
Тип товараМакияж для лица
Тип средствахайлайтер
Тип коживсе типы
КоллекцияBerrisom OOPS Dual Contouring
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл3.5 г
Двустороннее средство для контуринга лица. Хайлайтер (светлый оттенок) придаст коже нежное внутреннее свечение, объем и четкую скульптурную форму, выделит нужные зоны и скроет морщинки. Шейдинг (темный оттенок) поможет визуально изменить форму лица и его частей, маскируя небольшие изъяны на его поверхности. Формула с растительными экстрактами увлажняет и успокаивает кожу, даря ей благородную бархатистость. Плоский аппликатор с отверстием прекрасно распределяет кремовую текстуру, оставляя лицо выразительным и утонченным.


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Хайлайтер и контуринг для лица OOPS Dual Contouring 01 Highlighter & Shading 3,5гр - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 850 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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