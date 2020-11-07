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Тонер антивозрастной The Saem Cell Renew Bio Toner 150мл

Артикул: 225246
Тонер антивозрастной The Saem Cell Renew Bio Toner 150мл
3 030 руб. 
4 040 руб. 

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Артикул: 225246
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентыстволовые клетки
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Cell Renew Bio Toner
Объем, мл150 мл
Полдля всех
Применениенанесите небольшое количество средства на ватный диск и мягко протрите кожу лица по направлению к его внешним линиям
Страна бренда Южная Корея
Тип средстватонер для лица
Эффект от использованияочищающий
Высокоэффективный биотоник со стволовыми клетками. Линия, в разработке которой использованы новейшие технологии, оказывает мощный омолаживающий эффект, Инновационный ингредиент Voluform наполняет кожу естественным объемом и препятствует ее провисанию.


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Тонер антивозрастной The Saem Cell Renew Bio Toner 150мл - стоимость товара 3030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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