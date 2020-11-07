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Стик для контурного макияжа The Saem Eco Soul Contour Duo Stick 1,9гр*2

Артикул: 225123
  • Стик для контурного макияжа The Saem Eco Soul Contour Duo Stick 1,9гр*2 - фото 1
  • Стик для контурного макияжа The Saem Eco Soul Contour Duo Stick 1,9гр*2 - фото 2
  • Стик для контурного макияжа The Saem Eco Soul Contour Duo Stick 1,9гр*2 - фото 3
Стик для контурного макияжа The Saem Eco Soul Contour Duo Stick 1,9гр*2 - фото 1
Стик для контурного макияжа The Saem Eco Soul Contour Duo Stick 1,9гр*2 - фото 2
Стик для контурного макияжа The Saem Eco Soul Contour Duo Stick 1,9гр*2 - фото 3
1 020 руб. 
1 370 руб. 

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920 руб. 

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Артикул: 225123
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для лица
Тип средствакорректоры и консилеры
Тип коживсе типы
КоллекцияThe Saem Eco Soul Contour Duo Stick
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл2x1.9 г
Скорректировать овал лица, устранить рельефности или преобразить контур поможет уникальный двухсторонний контурный стик от The Saem. Благодаря грамотному нанесению определенного оттенка на желаемую зону корректирования можно уменьшить форму носа, скорректировать тонкие или сильно пухлые губы, убрать морщины со лба. Средство помогает добиться желаемых форм, при этом не стоит тратить время, нервы и средства на походы к косметологам, визажистам или делать корректирующие инъекции. Всего несколько движений и Ваш макияж безупречен. Благодаря плотной текстуре средства исчезают морщинки, расширенные поры, а кожа становится кукольно гладкой. В состав продукта входит инновационный растительный комплекс, который помогает устранить сухость, шелушение и стянутость. Предотвращает появление жирного блеска, разглаживает неровности.


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Стик для контурного макияжа The Saem Eco Soul Contour Duo Stick 1,9гр*2 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1020 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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