Салфетки для удаления черных точек Ciracle Blackhead Off Sheet (30s(50ml))

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|Бренд
|Ciracle
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|маска-салфетка для лица
|Тип кожи
|жирная, комбинированная, чувствительная
|Эффект от использования
|очищающий, матирующий, отбеливающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Ciracle Blackhead Off Sheet
|Применение
|при помощи прилагаемого пинцета вытащить из банки пилинг-салфетку и приложиться на проблемную зону. Лицо предварительно нужно очистить и протереть тоником. После 10-15 минут снять салфетку и удалить вытянутые из пор загрязнения при помощи ватной палочки. Далее умыться прохладной водой. Важно не передержать салфетку на коже (максимум 15 минут), т.к. в высохшем виде она может заново забить поры. Использовать пилинг-салфетки 1-2 раза в неделю в зависимости от состояния кожи.
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|50 мл
|Активные компоненты
|экстракт гамамелиса, экстракт мяты, витамин C, аллантоин
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03.05.2020
Вытягивают грязь из пор
Недостатки:
Нет. Но важно не передержать на лице.
Комментарий:
Я разрезаю 2 салфетки пополам и кусочки клею на нос, подбородок, на предварительно распаренную кожу. Поверх салфеток натягиваю на нос (от щеки к щеке) кусочек пищевой пленки и держу 15 мин. Затем смываю, очищаю кожу и увлажняю. Возможны покраснения, поэтому лучше делать процедуру на ночь. Процедуру провожу раз в неделю-две.
03.05.2020
Эффект как от чистки у косметолога
Недостатки:
Не нашла
Комментарий:
Режу салфетки на более удобные полоски/кусочки, сверху пленку и 15 минут жду.понемногу снимаю салфетки и прохожу по коже ложкой уно.кожа краснеет конечно, но это на час два максимум.после такой чистки ощущение что лицо дышит, кожа сияет! Рекомендую всем у кого проблемы с широкими порами))
03.05.2020
ничто так не очищает черные точки, как это средство
Недостатки:
недостатков нет
Комментарий:
Средство очень классное, не понимаю как, но оно буквально вытягивает черные точки, остается их только почистить ложечкой уно. Буду заказывать еще!
19.10.2019
Реально работает!
Недостатки:
Форма круглая не самая лекгоукладываемая на нос другие части лица.
Комментарий:
Салфетки разрезаю пополам, чтобы легче было раскладывать на места скопления черных точек. Для пущего эффекта сверху прикладываю пищевую пленку. С эти всем лежу минут 15. Вся гадость сама после этого наружу лезет) убираю её петлёй видаля. Эффект просто супер.