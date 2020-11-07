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Главная Парфюмерия и косметика Уход за глазами Патчи для глаз AYOUME Патчи для глаз подтягивающие с экстрактом ласточкиного гнезда AYOUME Swallow's Nest Eye Patch 1,4гр*60

Патчи для глаз подтягивающие с экстрактом ласточкиного гнезда AYOUME Swallow's Nest Eye Patch 1,4гр*60

Артикул: 224885
  • Патчи для глаз подтягивающие с экстрактом ласточкиного гнезда AYOUME Swallow's Nest Eye Patch 1,4гр*60 - фото 1
  • Патчи для глаз подтягивающие с экстрактом ласточкиного гнезда AYOUME Swallow's Nest Eye Patch 1,4гр*60 - фото 2
Патчи для глаз подтягивающие с экстрактом ласточкиного гнезда AYOUME Swallow's Nest Eye Patch 1,4гр*60 - фото 1
Патчи для глаз подтягивающие с экстрактом ласточкиного гнезда AYOUME Swallow's Nest Eye Patch 1,4гр*60 - фото 2
950 руб. 
1 020 руб. 
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Артикул: 224885
В наличии
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БрендAYOUME
Тип товараКремы и гели вокруг глаз
Активные компонентыэкстракт ласточкина гнезда, экстракт семян грейпфрута, экстракт стеблей бамбука, экстракт хвои североамериканской сосны, экстракт корня шлемника, экстракт хауттюйнии, экстракт листьев японской полыни, экстракт цитрусов
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияAYOUME Swallows Nest Eye Patch
Объем, мл60x1.4 г
Применениеприложить патчи на очищенную кожу под глазами, плотно прижать их и оставить на 20-30 минут, затем патчи снять и мягко вмассировать остатки средства
Страна бренда Южная Корея
Тип кожидля всех типов
Тип средствапатчи для области вокруг глаз
Эффект от использованияразглаживающий, осветляющий, общеукрепляющий, восстанавливающий
Патчи из высококачественного гидрогеля предназначены для интенсивного увлажняющего и омолаживающего ухода, прекрасно освежают и охлаждают кожу, снимают усталость глаз, дарят чувство комфорта. Патчи не только омолаживают кожу, но и служат профилактикой её преждевременного увядания. Гидрогель делает патчи очень эффективным средством по уходу за нежной кожей в области глаз. Максимально плотное прилегание патчей к коже обеспечивает максимально глубокое проникновение активных компонентов.


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Патчи для глаз подтягивающие с экстрактом ласточкиного гнезда AYOUME Swallow's Nest Eye Patch 1,4гр*60 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 950 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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