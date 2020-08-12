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Главная Парфюмерия и косметика Уход за глазами Патчи для глаз AYOUME Патчи для глаз омолаживающие с золотом и улиточным муцином AYOUME Gold & Snail Eye Patch 1,4гр*60

Патчи для глаз омолаживающие с золотом и улиточным муцином AYOUME Gold & Snail Eye Patch 1,4гр*60

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Артикул: 224882
Патчи для глаз омолаживающие с золотом и улиточным муцином AYOUME Gold & Snail Eye Patch 1,4гр*60
950 руб. 
1 020 руб. 
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Артикул: 224882
В наличии
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БрендAYOUME
Тип товараКремы и гели вокруг глаз
Активные компонентыколлоидное золото, улиточный муцин, экстракт семян грейпфрута, экстракт стеблей бамбука, экстракт хвои североамериканской сосны, экстракт корня шлемника, экстракт хауттюйнии, экстракт листьев японской полыни, экстракт цитрусов
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияAYOUME Gold & Snail Eye Patch
Объем, мл60x1.4 г
Применениеприложить патчи на очищенную кожу под глазами, плотно прижать их и оставить на 20-30 минут, затем патчи снять и мягко вмассировать остатки средства
Страна бренда Южная Корея
Тип кожидля всех типов
Тип средствапатчи для области вокруг глаз
Эффект от использованияомолаживающий, восстанавливающий,питательный, смягчающий, успокаивающий
Патчи из высококачественного гидрогеля с золотом и муцином улитки оказывают увлажняющее и питательное действие, обладают успокаивающими свойствами, освежают и тонизируют кожу, оберегают от преждевременного старения, обеспечивая надежную антиоксидантную защиту. Гидрогель делает патчи очень эффективным средством по уходу за нежной кожей в области глаз. Максимально плотное прилегание патчей к коже обеспечивает максимально глубокое проникновение активных компонентов.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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12.08.2020
Достоинства:
Купила эти патчи впервые,до этого были той же фирмы с ласточкиным гнездом.Эти патчи так же хороши,приятного золотистого цвета,хорошо пропитаны,сыворотки в баночке много,отлично держаться на коже(можно заниматься другими делами),что с утра очень удобно.Обычно приклеиваю их с утра,хорошо помогают от отеков(если мало спала),морщинки разглаживаются.Отличный продукт,всем рекомендую

Недостатки:
НЕТ!

Комментарий:
Отличная цена и отличный товар!

Самовывоз невозможен
Патчи для глаз омолаживающие с золотом и улиточным муцином AYOUME Gold & Snail Eye Patch 1,4гр*60 - этот товар вы можете купить по цене 950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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