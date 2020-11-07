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Палетка теней для глаз Love Me Shadow Palette 1,5гр*20

Артикул: 224858
Палетка теней для глаз Love Me Shadow Palette 1,5гр*20
3 070 руб. 
4 100 руб. 

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2 740 руб. 

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Артикул: 224858
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для глаз
Тип средстватени для век
Эффекттонирующий, придающий объем
Текстурапудровая
Группа оттенковкоричневые и бежевые
КоллекцияThe Saem Love Me Shadow Palette
Страна бренда Южная Корея
20 стильных оттенков для создания ежедневного и вечернего макияжа глаз. Палетка состоит из нескольких тонов : коралловый, розовый, сухая роза, бордовый, коричневый. Мягкая и шелковистая текстура образует легкое покрытие, устойчивая формула не дает теням осыпаться и скатываться в складки кожи век.


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Палетка теней для глаз Love Me Shadow Palette 1,5гр*20 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3070 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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