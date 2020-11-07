Набор для нанесения альгинатных масок Anskin Beauty Set Pink (Rubber Ball Small/Spatula middle/Measuring Cup) 1*4

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|Бренд
|Anskin
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|набор для нанесения масок
|Тип кожи
|все типы
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Anskin Beauty Set
|Применение
|для альгинатных масок: с помощью мерного стаканчика достать из банки необходимое количество порошка и разбавить его прохладной водой в силиконовой миске (приблизительно 50 мл порошка на 35 мл воды). Тщательно размешать шпателем, затем нанести им полученную массу на очищенную кожу лица, избегая зоны вокруг глаз. Оставить до застывания (25 минут). Аккуратно снять маску, остатки удалить с помощью спонжа.
|Страна бренда
|Южная Корея
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