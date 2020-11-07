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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Спреи для лица The Saem Мист для лица и тела с экстрактом бамбука The Saem Fresh Bamboo Essential Water Mist 100мл

Мист для лица и тела с экстрактом бамбука The Saem Fresh Bamboo Essential Water Mist 100мл

Артикул: 224764
Мист для лица и тела с экстрактом бамбука The Saem Fresh Bamboo Essential Water Mist 100мл
820 руб. 
1 100 руб. 

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Артикул: 224764
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараТермальная вода
Тип средствамист для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияувлажняющий, осветляющий, матирующий, очищающий, противовоспалительный
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Fresh Bamboo Essential Water Mist
Применениераспылить спрей на кожу лица или тела с расстояния 20-30 см, не допуская попадания в глаза. Использовать в течение дня по мере необходимости
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл100 мл
Активные компонентыэкстракт бамбука, экстракт гамамелиса, экстракт иерихонской розы, экстракт базилика, экстракт орегано, экстракт шалфея, экстракт мяты, экстракт мелиссы, экстракт гибискуса, экстракт шиповника, экстракт зеленого чая, березовый сок
Мист с бамбуком эффективно смягчает, повышает ее защитные функции кожи, восстанавливает тургор и упругость кожи, тонизирует уставшую кожу. Активно насыщает кожу минералами и аминокислотами. Снимает воспалительные процессы, устраняет покраснения.


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Мист для лица и тела с экстрактом бамбука The Saem Fresh Bamboo Essential Water Mist 100мл - стоимость товара 820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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