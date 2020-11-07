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Масло для тела Deoproce Soft & Smooth Moisture Body Oil Green Tea 200мл

Артикул: 224745
Масло для тела Deoproce Soft & Smooth Moisture Body Oil Green Tea 200мл
540 руб. 
720 руб. 

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Артикул: 224745
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараМасла для тела
Тип средствамасло для тела
Эффект от использованияувлажняющий, ухаживающий, смягчающий
КоллекцияDeoproce Soft & Smooth Moisture Body Oil
Применениемасло нанести на кожу и распределить легкими массирующими движениями
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл200 мл
Активные компонентыэкстракт зеленого чая
Масло для тела, которое обеспечит вашей коже полноценный и бережный уход. Оно оказывает комплексное воздействие: насыщает клетки влагой, поддерживает ее упругость, устраняет сухость и великолепно смягчает. Легчайшее и совершенно нежирное масло - ценнейшая «роса» для кожи тела, в которой сохранена вся антиоксидантная и тонизирующая сила зеленого чая, а также способность смягчать и защищать кожу тела, свойственные трем различным растительным маслам. Мгновенно впитывается кожей, не оставляя жирных следов, мягко обволакивает тело, делая кожу шелковистой, бархатистой и изысканно ароматной


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Масло для тела Deoproce Soft & Smooth Moisture Body Oil Green Tea 200мл - стоимость товара 540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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