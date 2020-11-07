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Маска тканевая набор Animal Mask Series 7p Set 25мл

Артикул: 224706
  • Маска тканевая набор Animal Mask Series 7p Set 25мл - фото 1
  • Маска тканевая набор Animal Mask Series 7p Set 25мл - фото 2
  • Маска тканевая набор Animal Mask Series 7p Set 25мл - фото 3
  • Маска тканевая набор Animal Mask Series 7p Set 25мл - фото 4
  • Маска тканевая набор Animal Mask Series 7p Set 25мл - фото 5
  • Маска тканевая набор Animal Mask Series 7p Set 25мл - фото 6
Маска тканевая набор Animal Mask Series 7p Set 25мл - фото 1
Маска тканевая набор Animal Mask Series 7p Set 25мл - фото 2
Маска тканевая набор Animal Mask Series 7p Set 25мл - фото 3
Маска тканевая набор Animal Mask Series 7p Set 25мл - фото 4
Маска тканевая набор Animal Mask Series 7p Set 25мл - фото 5
Маска тканевая набор Animal Mask Series 7p Set 25мл - фото 6
980 руб. 
1 310 руб. 

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Артикул: 224706
В наличии
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БрендBerrisom
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средствамаска-салфетка для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияпитающий, омолаживающий, лифтинговый, увлажняющий, отбеливающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияBerrisom Animal Mask Series
Применениена очищенную и тонизированную кожу наложить маску и разгладить ее. Через 15-20 минут маску снять, а остатки средства вмассировать в кожу
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл7x25 мл
Активные компонентыкерамиды, ледниковая вода, комплекс растительных экстрактов
Набор тканевых масок (7 штук по 25 мл), представленный брендом Berrisom, сделает уход за кожей не только эффективным, но и приятным. Уникальная серия представляет маски в виде забавных мордочек животных – это енот, обезьяна, панда, кошка и собака, барашек, тигр. В составе содержится плацента, ледниковая вода, керамиды.


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Маска тканевая набор Animal Mask Series 7p Set 25мл - этот товар вы можете купить по цене 980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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