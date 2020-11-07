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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица Anskin Маска альгинатная расслабляющая (банка) Anskin Relaxing Spa Modeling Mask, container 450гр

Маска альгинатная расслабляющая (банка) Anskin Relaxing Spa Modeling Mask, container 450гр

Артикул: 224592
Маска альгинатная расслабляющая (банка) Anskin Relaxing Spa Modeling Mask, container 450гр
1 540 руб. 
1 780 руб. 

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Артикул: 224592
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БрендAnskin
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средстваальгинатная маска
Тип коживсе типы
Эффект от использованиярасслабляющий, оздоравливающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияAnskin Relaxing Spa Modeling Mask
Применениеперед нанесением альгинатной маски тщательно очистите лицо. Смешать 35 мл воды и 50 мл маски до однородной массы, нанести на лицо плотным слоем, избегая зоны вокруг глаз. Не затягивайте с нанесением, чтобы она не успела застыть. Маска наносится на кожу плотным слоем при помощи шпателя.
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл450 г
Активные компонентыгидролизованный коллаген, экстракт портулака, альгинат
Anskin Relaxing Spa Modeling Mask — это альгинатная расслабляющая маска для лица с экстрактом портулака. Она восстанавливает и оздоравливает кожу, заряжает её энергией, снимает усталость, устраняет отёки, осветляет тёмные круги под глазами и улучшает цвет лица.


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Маска альгинатная расслабляющая (банка) Anskin Relaxing Spa Modeling Mask, container 450гр - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1540 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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