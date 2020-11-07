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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица Anskin Маска альгинатная для проблемной кожи (пакет) Anskin AC Control Modeling Mask, Refill 240гр

Маска альгинатная для проблемной кожи (пакет) Anskin AC Control Modeling Mask, Refill 240гр

Артикул: 224573
Маска альгинатная для проблемной кожи (пакет) Anskin AC Control Modeling Mask, Refill 240гр
430 руб. 
580 руб. 

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Артикул: 224573
В наличии
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БрендAnskin
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средстваальгинатная маска
Тип кожипроблемная
Эффект от использованиясмягчающий, увлажняющий, противовоспалительный
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияAnskin AC Control Modeling Mask
Применениеиспользуя мерную ложку, смешать порошок с водой (100 мл порошка на 80 мл воды) быстрыми движениями до получения однородной массы. Полученную смесь нанести на очищенную кожу лица, избегая области глаз, не задевая брови (рекомендуется брови предварительно смазать жирным кремом). Маску необходимо наносить быстро, так как через 5-7 минут она застынет, образуя непроницаемую пленку. Через полчаса маску снять, а кожу лица протереть тоником и нанести свои обычные ухаживающие средства (если они не наноси
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл240 г
Активные компонентыэкстракт портулака
Альгинатная маска Modeling Mask AC-Control Trouble Skin & Moisture предназначена для проблемной кожи, склонной к угревым высыпаниям. В составе маски экстракт портулака,который обладает мощным противовоспалительным и антибактериальным эффектом, ускоряет заживление кожных воспалений, успокаивает раздраженную кожу, а также повышает барьерные функции кожи.


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Маска альгинатная для проблемной кожи (пакет) Anskin AC Control Modeling Mask, Refill 240гр - данный товар вы можете купить по цене по цене 430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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