8(861)205-74-98
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица Anskin Маска альгинатная для жирной кожи с расширенными порами (банка) Anskin Charcoal Modeling Mask, container 240гр

Маска альгинатная для жирной кожи с расширенными порами (банка) Anskin Charcoal Modeling Mask, container 240гр

Артикул: 224566
Маска альгинатная для жирной кожи с расширенными порами (банка) Anskin Charcoal Modeling Mask, container 240гр
550 руб. 
730 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

500 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
Артикул: 224566
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендAnskin
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средстваальгинатная маска
Тип кожижирная, проблемная
Эффект от использованиянормализующий, отшелушивающий, поросуживающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияAnskin Charcoal Modeling Mask
Применениев неметаллической чашке смешайте 100 мл порошка и 80 мл воды или активатора. Добейтесь получения однородной массы и нанесите ее равномерным слоем на предварительно очищенную кожу лица. Через 20-25 минут, когда маска затвердеет, снимите ее одним пластом, потянув за нижний край
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл240 г
Активные компонентыугольный порошок
Альгинатная маска с угольным порошком рекомендована для жирной и проблемной кожи с расширенными порами и очагами воспалений. Маска эффективно устраняет излишки кожного сала, нормализует гидро-липидный баланс, мягко отшелушивает ороговевшие частички, удаляет черные точки и сужает поры. Уже после первого использования кожа становится мягкой, эластичной и гладкой, уменьшается жирный блеск, устраняются воспаления и покраснения.


Смотрите также: Гели для лица, Кремы для лица, Лосьоны Эмульсии, Маски для лица, Наборы для ухода за лицом, Солнцезащитные средства, Спреи для лица, Средства для проблемной кожи, Средства для ухода за губами, Сыворотки для лица, Тоники Тонеры, Эссенции для лица, Альгинатные маски для лица, Маски-пленки для лица, Маски на лицо черные тканевые, Корейские маски для лица, Тканевые маски для лица, Наборы для карбокситерапии, Японские маски, Карбокси маски для лица, Тканевые маски для лица, Маски-патчи.


Теги товара: Альгинатные маски для лица, Маски на лицо черные тканевые, Корейские маски для лица, Тканевые маски для лица, Корейские маски для лица, Альгинатные маски корейские, Альгинатные маски корейские, Гидрогелевые маски для лица Корея, Маски для подбородка подтягивающие Корея, Корейские альгинатные маски, Корейские альгинатные маски, Корейские ночные маски, Золотые маски для лица Корея, Кислородные маски для лица Корея, Маски для сужения пор, Маски из водорослей корейские, Маски для жирной кожи лица, Anskin альгинатные маски, Патчи для лица Корея.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Маска альгинатная для жирной кожи с расширенными порами (банка) Anskin Charcoal Modeling Mask, container 240гр - по цене 550 руб. в Краснодаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Краснодаре

8 (861) 205-74-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...