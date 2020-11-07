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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица Deoproce Крем на основе зеленого чая Premium Deoproce Greentea Total Solution Cream 100мл

Крем на основе зеленого чая Premium Deoproce Greentea Total Solution Cream 100мл

Артикул: 224475
Крем на основе зеленого чая Premium Deoproce Greentea Total Solution Cream 100мл
700 руб. 
940 руб. 

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Артикул: 224475
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияувлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Greentea Total Solution Cream
Применениеравномерно нанести крем на лицо и шею два раза в день. Дать впитаться
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез сульфатов
Активные компонентыэкстракт зеленого чая
Увлажняющий крем с экстрактом зеленого чая способствуют глубокому увлажнению, питает и восстанавливает кожу, снимает раздражения и устраняет главную причину воспалений - бактерии. Зеленый чай оказывает стимулирующее и противовоспалительное действие, укрепляет и улучшает структуру эпидермиса. Снимает усталость и препятствует процессу старения, усиливая защитные функции кожи. Поддерживает механизмы восстановления и дарет жизненную энергию коже. Крем мгновенно впитывается в кожу, оставляя ее увлажненной в течение всего дня.


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Крем на основе зеленого чая Premium Deoproce Greentea Total Solution Cream 100мл - данный товар вы можете купить по цене по цене 700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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