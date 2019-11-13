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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица Deoproce Крем для лица и тела Deoproce Natural Skin Nourishing Cream Milk Cucumber 100гр

Крем для лица и тела Deoproce Natural Skin Nourishing Cream Milk Cucumber 100гр

(2)
Артикул: 224345
  • Крем для лица и тела Deoproce Natural Skin Nourishing Cream Milk Cucumber 100гр - фото 1
  • Крем для лица и тела Deoproce Natural Skin Nourishing Cream Milk Cucumber 100гр - фото 2
  • Крем для лица и тела Deoproce Natural Skin Nourishing Cream Milk Cucumber 100гр - фото 3
Крем для лица и тела Deoproce Natural Skin Nourishing Cream Milk Cucumber 100гр - фото 1
Крем для лица и тела Deoproce Natural Skin Nourishing Cream Milk Cucumber 100гр - фото 2
Крем для лица и тела Deoproce Natural Skin Nourishing Cream Milk Cucumber 100гр - фото 3
410 руб. 
540 руб. 

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Артикул: 224345
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияуспокаивающий, питательный, увлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Natural Skin Nourishing Cream Milk Cucumber
Применениенанести на сухую очищенную кожу, втереть массирующими движениями
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез сульфатов
Активные компонентыэкстракт огурца, молоко
Питательный крем двойного действия с молоком и экстрактом огурца, успокаивает, увлажняет и питает кожу, придает коже прозрачность и чистоту. Нежная текстура крема. придает коже здоровый и свежий вид, оставляя приятный аромат. В составе крема экстракт огурца, который удерживает влагу в коже, освежает, тонизирует и смягчает кожу, снимает отечность, раздражение и успокаивает воспаленную кожу.


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Рейтинг: 5 на основе 2 отзывов
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13.11.2019
Достоинства:
Крем понравился. Большой объем, приятный запах. Консистенция не слишком плотная, но и не легкая. Впитывается не сразу, но не оставляет липкости или жирности на коже. Неплохо увлажняет и питает. Для моей сухой кожи подходит даже для дневного применения.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую!


12.11.2019
Достоинства:
Крем хорошо справляется с увлажнением кожи, отлично подойдет для сухой и одновременно проблемной кожи, если есть склонность к прыщикам. В составе мочевина, которая немного может подсушить кожу. Первое время кожа светилась, напитанность сохранялась долгое время, но со временем видимо кожа привыкла и при использовании стало немного пощипывать, особенно на тонких участках кожи. Запах нежный, приятный, хороший объем, хватит надолго.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую!

Самовывоз невозможен
Крем для лица и тела Deoproce Natural Skin Nourishing Cream Milk Cucumber 100гр - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 410 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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