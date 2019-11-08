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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица Deoproce Крем для лица и тела Deoproce Natural Skin Gold Snail Nourishing Cream 100гр

Крем для лица и тела Deoproce Natural Skin Gold Snail Nourishing Cream 100гр

(1)
Артикул: 224344
Крем для лица и тела Deoproce Natural Skin Gold Snail Nourishing Cream 100гр
400 руб. 
530 руб. 

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Артикул: 224344
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованиялифтинг, успокаивающий, восстанавливающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Natural Skin Gold Snail Nourishing Cream
Применениенанести тонким слоем на лицо или тело по необходимости
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентызолото, муцин улитки
Восстанавливает и глубоко увлажняет кожу, сглаживает шелушения и смягчает, уменьшает покраснения от воспалений.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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08.11.2019
Достоинства:
Крем понравился, отлично увлажняет, нет ощущения пленки на лице. Правда, мне подошел только для нанесения на ночь - долго сохраняется небольшой блеск, а пудрами я не пользуюсь, чтобы это скрыть. После сна кожа отдохнувшая, напитанная. Мои мелкие первые морщинки разглаживает. И вообще соотношение цена+качество+объем очень радует у этой фирмы. Уже второе средство беру бренда Deoproce.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую

Самовывоз невозможен
Крем для лица и тела Deoproce Natural Skin Gold Snail Nourishing Cream 100гр - стоимость товара 400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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