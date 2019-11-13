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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица Ciracle Крем для лица двойное увлажнение Ciracle Aqua Control Double Moisture Cream 50мл

Крем для лица двойное увлажнение Ciracle Aqua Control Double Moisture Cream 50мл

(1)
Артикул: 224341
Крем для лица двойное увлажнение Ciracle Aqua Control Double Moisture Cream 50мл
1 440 руб. 
1 920 руб. 

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Артикул: 224341
В наличии
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БрендCiracle
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип кожисухая
Эффект от использованияувлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияCiracle Aqua Control Double Moisture Cream
Применениена очищенную кожу лица нанести легкими поглаживающими движениями
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез сульфатов
Активные компонентысквалан, бета-глюкан, масло манго, керамиды, витамин E,
Настоящее спасение для очень сухой кожи лица. Двойной увлажняющий крем от Ciracle подарит коже мгновенное и длительное увлажнение, естественное сияние и свежесть. Благодаря сбалансированному составу крем сохраняет влагу в коже даже в самый жаркий или ветреный день, защищает от обезвоживания в помещениях с сухим воздухом и восстанавливает кожу в течение ночи.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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13.11.2019
Достоинства:
Консистенция: вязкая, но при этом достаточно легкая, что-то между крем-гелем и плотным кремом. Из плюсов: действительно хорошо увлажняет (использовала зимой), бб-крем и косметика на него ложатся отлично, нет тусклости после него, но и сияния не прибавилось, приятная отдушка. Из минусов: мне не понравилась явная липкость, которую оставляет крем. Несмотря на то,что к липкости я отношусь достаточно спокойно, эта была по мне слишком ярко выраженная. Считаю, что рассчитывать на один чудо-крем не стоит, нужно выстраивать комплексный уход за кожей. Поэтому если новое средство улучшает визуальный эффект или не ухудшает его, - я его считаю эффективным. В общем комплексе, в который вошел и этот крем, мой общий визуальный эффект улучшился. Но по моим ощущениям, это заслуга не этого крема.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую!

Самовывоз невозможен
Крем для лица двойное увлажнение Ciracle Aqua Control Double Moisture Cream 50мл - стоимость товара 1440 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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