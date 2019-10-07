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Главная Парфюмерия и косметика Уход за глазами Кремы для глаз Secret Skin Крем для глаз со змеиным ядом Secret Skin Syn-Ake Wrinkleless Eye Cream 30гр

Крем для глаз со змеиным ядом Secret Skin Syn-Ake Wrinkleless Eye Cream 30гр

(1)
Артикул: 224323
  • Крем для глаз со змеиным ядом Syn-Ake Wrinkleless Eye Cream 30гр - фото 1
  • Крем для глаз со змеиным ядом Syn-Ake Wrinkleless Eye Cream 30гр - фото 2
Крем для глаз со змеиным ядом Syn-Ake Wrinkleless Eye Cream 30гр - фото 1
Крем для глаз со змеиным ядом Syn-Ake Wrinkleless Eye Cream 30гр - фото 2
700 руб. 
940 руб. 

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Артикул: 224323
В наличии
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БрендSecret Skin
Тип товараКремы и гели вокруг глаз
Тип средствакрем для области вокруг глаз
Тип кожинормальная, сухая, зрелая, комбинированная, жирная, проблемная, чувствительная
Эффект от использованияпротивовоспалительный, восстанавливающий, выравнивающий, защитный, лифтинг, осветляющий, питательный, тонизирующий, антивозрастной, увлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияSecret Skin Syn-Ake Wrinkleless Eye Cream
Применениеочистите кожу вокруг глаз и нанесите крем равномерно по всей поверхности век. Дайте средству впитаться. Чтобы эффект был более быстрым, используйте вместе с кремом для век другие ухаживающие средства из этой же серии
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл30 г
Активные компонентыниацинамид, пептиды, центелла азиатская, SYN-AKE
Secret Skin Syn-ake Wrinkleless Eye Cream — это разглаживающий крем для век с аналогом змеиного яда. Он создаёт лёгкий эффект ботокса, подтягивая кожу и устраняя мимические морщины.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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07.10.2019
Достоинства:
Отличный крем! Полностью соответствует описанию. Текстура немного плотная, однако впитывается на раз. Результат ждать не надо - все видно сразу. Кожа моментально приобретает упругость и разглаживаются морщины. Действительно снимает отечность (если не запущено), глазки как будто открываются и становятся больше. Мне также понравился эффект этого крема на губах - упругость и разглаживание. Цена за такой замечательный крем приятно удивила. Спасибо!

Недостатки:
Ytn

Самовывоз невозможен
Крем для глаз со змеиным ядом Secret Skin Syn-Ake Wrinkleless Eye Cream 30гр - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 700 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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