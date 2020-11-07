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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица Anskin Кисть для нанесения масок Anskin Bella Accessori Brush Black 1шт

Кисть для нанесения масок Anskin Bella Accessori Brush Black 1шт

Артикул: 224230
Кисть для нанесения масок Anskin Bella Accessori Brush Black 1шт
140 руб. 
180 руб. 

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Артикул: 224230
В наличии
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БрендAnskin
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средствакисть для нанесения масок
Тип коживсе типы
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияAnskin Bella Accessori
Применениенаберите средство кончиком кисти и распределите тонким слоем по лицу
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл1 шт.
Кисть для нанесения на лицо кремовых масок от изевестного производителя альгинатных масок Anskin. Плоский кончик с упругим качественным ворсом позволяет быстро и аккуратно распределить косметические средства по коже, создавая тонкий равномерный слой. При соприкосновении с лицом тонкие щетинки не доставляют неприятного ощущения, обеспечивая эффект легкого массажа. Плотно собранные ворсинки не выбиваются и добираются даже до труднодоступных мест на лице. Очень легко моется и не становится после этого жесткой.


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Кисть для нанесения масок Anskin Bella Accessori Brush Black 1шт - по цене 140 руб. в Краснодаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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