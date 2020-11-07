8(861)205-74-98
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Карандаш для бровей The Saem Saemmul Artlook Eyebrow 03 Gray Brown 0.2 гр

Артикул: 224196
Карандаш для бровей The Saem Saemmul Artlook Eyebrow 03 Gray Brown 0.2 гр
210 руб. 
290 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

200 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
Артикул: 224196
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендThe Saem
Тип товараМакияж для бровей
Тип средствакарандаш для бровей
Группа оттенковкоричневые и бежевые
ТонThe Saem 03 Gray Brown
КоллекцияThe Saem Saemmul Artlook Eyebrow
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл0.2 г
Специальный карандаш создать красивую форму бровей и подарит им насыщенный цвет. Одна сторона карандаша – удобный грифель со стойким пигментом, благодаря чему макияж держится в течение дня. Вторая сторона – специальная кисточка, которая поможет расчесать брови, придать им нужную форму, а также слегка растушевать тон. Карандаш не крошится и не требует заточки.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Карандаш для бровей The Saem Saemmul Artlook Eyebrow 03 Gray Brown 0.2 гр - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 210 руб., позвонив по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Краснодаре

8 (861) 205-74-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...