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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Пилинги для лица Baviphat Гель-скатка персиковая Urban Dollkiss Peach All-in-One Peeling Gel 100гр

Гель-скатка персиковая Urban Dollkiss Peach All-in-One Peeling Gel 100гр

Артикул: 224169
  • Гель-скатка персиковая Urban Dollkiss Peach All-in-One Peeling Gel 100гр - фото 1
  • Гель-скатка персиковая Urban Dollkiss Peach All-in-One Peeling Gel 100гр - фото 2
  • Гель-скатка персиковая Urban Dollkiss Peach All-in-One Peeling Gel 100гр - фото 3
Гель-скатка персиковая Urban Dollkiss Peach All-in-One Peeling Gel 100гр - фото 1
Гель-скатка персиковая Urban Dollkiss Peach All-in-One Peeling Gel 100гр - фото 2
Гель-скатка персиковая Urban Dollkiss Peach All-in-One Peeling Gel 100гр - фото 3
870 руб. 
1 160 руб. 

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Артикул: 224169
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БрендBaviphat
Тип товараПилинги и скрабы для лица
Тип средствапилинг для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияочищающий, осветляющий, увлажняющий
КоллекцияBaviphat Urban Dollkiss Peach All-in-One Peeling Gel
Применениенанесите немного пилинга на лицо и слегка помассируйте пальцами кожу в направлении вверх-вниз до образования серых комочков, которые вобрали в себя все загрязнения. Смойте их водой
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл100 мл
Активные компонентыэкстракт персика
Персиковый пилинг от Baviphat осветляет кожу, удаляет загрязнения и стягивает поры. Входящая в состав микроцеллюлоза убирает ороговевшие частицы, снимает макияж и себум. Натуральный экстракт персика, богатые фруктовыми кислотами, мягко растворяют загрязнения, а микроцеллюлоза способствует скатыванию пилинга. Образовавшиеся комочки легко смываются, а кожа становится мягкой и ухоженной. Пилинг-скатка стягивает поры, а благодаря витамину С в составе осветляет кожу и делает ее сияющей и свежей. Средство совершенно не травмирует эпидермис и подходит для любой кожи. Мягкая гелеобразная текстура и приятный аромат средства Peach All-in-one peeling Gel превратят уход за кожей лица в ежедневный праздник


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Самовывоз невозможен
Гель-скатка персиковая Urban Dollkiss Peach All-in-One Peeling Gel 100гр - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 870 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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