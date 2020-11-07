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Гель-скатка The Saem Cell Renew Bio Micro Peel Soft Gel 160мл

Артикул: 224163
Гель-скатка The Saem Cell Renew Bio Micro Peel Soft Gel 160мл
1 520 руб. 
1 670 руб. 

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Артикул: 224163
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараПилинги и скрабы для лица
Тип средствапилинг для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияочищающий, стимулирующий
КоллекцияThe Saem Cell Renew Bio Micro Peel Soft Gel
Применениенанести средство на сухую очищенную кожу лица аккуратными массирующими движениями до появления катышков, затем смойте остатки средства теплой водой. Применять 1-2 раза в неделю
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл160 мл
Активные компонентымикрокристаллическая целлюлоза, стволовые клетки растений, экстракт сосновой коры
Мягкое, не травмирующее кожные покровы, очищение – пилинг-скатка от The Saem, из линии косметических средств Cell Renew Bio, помогает вернуть свежий, сияющий и здоровый вид кожи. Серия средств этой линии способствует обновлению и восстановлению клеток кожи, стимулируют синтез собственного коллагена и эластина, что положительно сказывается на внешнем виде кожи – она заметно подтягивается, становится эластичной и упругой, увлажненной, без шелушений и покраснений. Пилинг-скатка деликатно очищает кожу от поверхностных загрязнений, отшелушивает омертвевшие клетки и нежно полирует кожу, растворяет кожный жир в порах. Также пилинг оказывает увлажняющее действие, успокаивает воспаленную кожу.


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Самовывоз невозможен
Гель-скатка The Saem Cell Renew Bio Micro Peel Soft Gel 160мл - купить по цене 1520 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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