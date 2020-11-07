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Главная Парфюмерия и косметика Уход за телом Кремы для тела The Saem Гель с алоэ универсальный увлажняющий The Saem Jeju Fresh Aloe Soothing Gel 99% 300мл

Гель с алоэ универсальный увлажняющий The Saem Jeju Fresh Aloe Soothing Gel 99% 300мл

Артикул: 224156
Гель с алоэ универсальный увлажняющий The Saem Jeju Fresh Aloe Soothing Gel 99% 300мл
340 руб. 
410 руб. 
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Артикул: 224156
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели для тела
Тип средствагель для тела
Эффект от использованияувлажняющий, успокаивающий, ранозаживляющий
КоллекцияThe Saem Jeju Fresh Aloe Soothing Gel 99%
Применениенанести гель на кожу лица, в том числе и на кожу век, или тела, на волосы или ногти
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл300 мл
Активные компонентыэкстракт Алоэ Вера
Гель наполняет кожу влагой, успокаивает её, снимает раздражения, избавляет от шелушений. Гель с алоэ обладает ранозаживляющим действием, благотворно влияет на кожу и оздоравливает ее на клеточном уровне. Алоэ защищает кожу от повреждающего воздействия свободных радикалов и преждевременного старения, является источником природных УФ-фильтров и прекрасно справляется с солнечными ожогами и пересушенностью кожи после загара. Ферменты, витамины и другие биологически активные вещества в составе алоэ оказывают тонизирующее и охлаждающее действие, поэтому гель с алоэ рекомендован для использования после термических стрессов или воздействия солнечных лучей на кожу. Алоэ-гель можно использовать даже для ухода за детской нежной кожей – он гипоаллергенен и не вызывает раздражений. Крем-гель также можно применять в качестве увлажняющей базы под макияж, которая сохраняет чувство свежести в течение долгих часов, а также надежно фиксирует декоративную косметику.


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Гель с алоэ универсальный увлажняющий The Saem Jeju Fresh Aloe Soothing Gel 99% 300мл - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 340 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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