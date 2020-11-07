8(861)205-74-98
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Гель для лица очищающий Musevera Bio Lipid Care Cleansing Gel 200ml

Артикул: 224146
Гель для лица очищающий Musevera Bio Lipid Care Cleansing Gel 200ml
820 руб. 
880 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 224146
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендDeoproce
Тип товараОчищающие средства для лица
Активные компонентывитамины, минералы
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Musevera Bio Lipid Care Cleansing Gel
Объем, мл200 мл
Применениенанесите необходимое количество геля массажными движениями на лицо, смыть теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы
Тип средствагель для лица
Эффект от использованияочищающий, увлажняющий, освежающий
Нежные микропузырьки тщательно очищают кожу от загрязнений, дарит увлажняющий уход, очищает от кожного сала. Bio-moist tears water создает увлажняющую пленку на коже. Поддерживает ph баланс и защищает кожу. Пройден тест на раздражение кожи.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Гель для лица очищающий Musevera Bio Lipid Care Cleansing Gel 200ml - по цене 820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Краснодаре

8 (861) 205-74-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...