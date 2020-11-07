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Главная Парфюмерия и косметика Декоративная косметика Макияж для лица Deoproce ББ Крем сияющий с муцином улитки Deoproce Snail Galac Pearl Shining BB NO.21 40гр

ББ Крем сияющий с муцином улитки Deoproce Snail Galac Pearl Shining BB NO.21 40гр

Артикул: 224081
ББ Крем сияющий с муцином улитки Deoproce Snail Galac Pearl Shining BB NO.21 40гр
1 360 руб. 
1 820 руб. 

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Артикул: 224081
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БрендDeoproce
Тип товараМакияж для лица
Тип средстваBB/CC крем для лица
Тип кожисухая, комбинированная
ТонDeoproce NO.21
КоллекцияDeoproce Snail Galac Pearl Shining BB
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл40 г
ВВ крем для комбинированной кожи на основе муцина улитки (BB SPF 50+PA+++), разглаживает морщины, укрепляет стенки капилляров, приводит волокна кожи в тонус, оказывает омолаживающее действие и придает лицу естественный и здоровый оттенок . Муцин действует на кожу, как сильный антиоксидант, защищая ее от различных факторов окружающей среды, предотвращая старение кожи. А так же в составе ВВ крема содержатся гиалуроновая кислота ( способствует поддержанию водного баланса кожи, обладает противовирусным эффектом и повышает эффективность действия других компонентов ВВ крема) и экстракт дрожжевых грибков (Galactomyces) обеспечивает нежный уход, выравнивает рельеф кожи, убирает морщины и придает коже упругость.ВВ крем для комбинированной кожи и для сухой подходит идеально.


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Самовывоз невозможен
ББ Крем сияющий с муцином улитки Deoproce Snail Galac Pearl Shining BB NO.21 40гр - стоимость товара 1360 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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