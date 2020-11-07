8(861)205-74-98
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сабвуфер Pioneer TS-D10LS4 (Плоский)

Артикул: 224020
Сабвуфер Pioneer TS-D10LS4 (Плоский)
11 450 руб. 
Купить
+ 313 КэтКоинов
Артикул: 224020
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендPioneer
Тип товараАвтомобильные сабвуферы
Встроенный усилительнет
Высота, см25
Диапазон воспроизводимых частот20-3400 Гц
Длина, см8.4
Импеданс4 Ом
Количество динамиков1
Количество полос1
Корпуснет
Мощность1300 Вт
Особенностипружинные клеммы
Типпассивный
Типоразмер25 см
Чувствительность76 дБ
Ширина, см25
Откройте для себя тонкие компонентные сабвуферы серии TS-D от Pioneer. Разработанные для воспроизведения выразительных, мощных и глубоких басов, эти сабвуферы идеально подходят для использования вместе с колонками серии TS-D. Если Вы ищете инновационную акустическую систему, обеспечивающую потрясающую глубину звучания низких частот в сочетании с точностью, то Ваш выбор - это серия TS-D.. Построенные на прочной основе лучших в своем классе сабвуферов, сабвуферы серии TS-D гарантируют надежность, мощность и отсутствие искажений при воспроизведении наполненного и четкого звука, что просто несравнимо ни с какими другими моделями в их классе.. При использовании с усилителями серии GM-D от Pioneer, сабвуферы серии TS-D от Pioneer качественно воспроизводят действительно мощные и насыщенные басы при любом уровне громкости.. Улучшите качество звука с TS-D10LS4 от Pioneer. Этот 25-сантиметровый/10-дюймовый тонкий сабвуфер с сопротивлением 4 Ом обеспечивает 1300 Вт максимальной мощности и 350 Вт RMS.. В ходе своей выдающейся 80-летней истории компании Pioneer удалось добиться оптимального качества воспроизведения звука и непревзойденного дизайна акустических систем. Компания Pioneer своими силами проектирует, разрабатывает и производит акустические системы в соответствии со строгими стандартами производительности и качества. Именно поэтому мы с гордостью называем новейшие автомобильные акустические системы серии Z и D высокоэффективными. Компания Pioneer вкладывает все свои усилия для достижения максимально чистого звука. Это возможно только в случае надлежащей установки динамиков в конкретном автомобиле, что позволит повысить производительность акустических систем. В компании Pioneer работает большая команда экспертов по всей Европе. Благодаря их знаниям, опыту и страстной увлеченности можно установить акустические системы Pioneer серии Z и D для оптимального качества воспроизведения звука. С помощью этих партнеров Pioneer вы можете приобрести и установить акустические системы Pioneer серии Z и D. Предлагаем вам погрузиться в БЕСКОНЕЧНЫЙ океан мелодий вместе с Pioneer.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Сабвуфер Pioneer TS-D10LS4 (Плоский) - по цене 11450 руб. в Краснодаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Краснодаре

8 (861) 205-74-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...