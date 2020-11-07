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Автоакустика Ural AS-M250 MOLOT

Артикул: 223971
  • Автоакустика Ural AS-M250 MOLOT - фото 1
  • Автоакустика Ural AS-M250 MOLOT - фото 2
  • Автоакустика Ural AS-M250 MOLOT - фото 3
  • Автоакустика Ural AS-M250 MOLOT - фото 4
  • Автоакустика Ural AS-M250 MOLOT - фото 5
  • Автоакустика Ural AS-M250 MOLOT - фото 6
Автоакустика Ural AS-M250 MOLOT - фото 1
Автоакустика Ural AS-M250 MOLOT - фото 2
Автоакустика Ural AS-M250 MOLOT - фото 3
Автоакустика Ural AS-M250 MOLOT - фото 4
Автоакустика Ural AS-M250 MOLOT - фото 5
Автоакустика Ural AS-M250 MOLOT - фото 6
3 110 руб. 
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+ 101 КэтКоинов
Артикул: 223971
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендUral
Тип товараАвтоакустика
Диаметр излучателя25.8 см
Номинальная мощность150 Вт
Пиковая мощность300 Вт
Чувствительность95 дБ
Длина, см25.8
Ширина, см25.8
Высота, см9.5
Мощный «панч». Высокая чувствительность. Широкий диапазон звучания. Кольцо Фарадея для улучшения звучания.


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Самовывоз невозможен
Автоакустика Ural AS-M250 MOLOT - по цене 3110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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