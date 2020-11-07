Смартфон Huawei P smart Z Sapphire Blue

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Huawei
|Тип товара
|Смартфоны
|Состояние товара
|новый
|Количество SIM-карт
|2
|Тип SIM-карты
|nano-SIM
|Количество ядер
|8
|Частота процессора
|2200+1700 МГц
|Оперативная память
|4 Гб
|Встроенная память
|64 Гб
|Диагональ экрана, дюйм
|6.59
|Разрешение экрана
|2340x1080
|Цвет
|синий
|Камера, МП
|16+2
|Функция беспроводной зарядки
|нет
|Фронтальная камера, МП
|16
|Ударопрочный корпус
|нет
|Тип разъема для зарядки
|micro-USB
|Слот для карты памяти
|совмещен со слотом для второй SIM-карты
|Bluetooth
|4.2
|Поддержка NFC
|есть
|Wi-Fi
|802.11 a/b/g/n/ac
|Наличие GPS/Глонасс
|есть
|Влагозащищенный корпус
|нет
|Съемный аккумулятор
|нет
|Емкость аккумулятора
|4000 мАч
|Операционная система
|Android
|Поддержка 4G LTE
|есть
|Поддержка microSD
|до 512 Гб
|Сканер отпечатка пальца
|есть
|Производство
|Китай
|Вес, кг
|0.197
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв