Смартфон Huawei P smart Z Midnight Black

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|Официальная гарантия производителя — 1 год
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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Примем старый смартфон в трейд-ин
|Бренд
|Huawei
|Тип товара
|Смартфоны
|Состояние товара
|новый
|Количество SIM-карт
|2
|Тип SIM-карты
|nano-SIM
|Количество ядер
|8
|Частота процессора
|2200+1700 МГц
|Оперативная память
|4 Гб
|Встроенная память
|64 Гб
|Диагональ экрана, дюйм
|6.59
|Разрешение экрана
|2340x1080
|Цвет
|черный
|Камера, МП
|16+2
|Функция беспроводной зарядки
|нет
|Фронтальная камера, МП
|16
|Ударопрочный корпус
|нет
|Тип разъема для зарядки
|micro-USB
|Слот для карты памяти
|совмещен со слотом для второй SIM-карты
|Bluetooth
|4.2
|Поддержка NFC
|есть
|Wi-Fi
|802.11 a/b/g/n/ac
|Наличие GPS/Глонасс
|есть
|Влагозащищенный корпус
|нет
|Съемный аккумулятор
|нет
|Емкость аккумулятора
|4000 мАч
|Операционная система
|Android
|Поддержка 4G LTE
|есть
|Поддержка microSD
|до 512 Гб
|Сканер отпечатка пальца
|есть
|Производство
|Китай
|Вес, кг
|0.197
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