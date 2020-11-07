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Главная Парфюмерия и косметика Уход за глазами Патчи для глаз J:ON Набор тканевых патчей для глаз J:ON Molecula Ultimate Hydrating Eye Patch, 10шт * 12гр

Набор тканевых патчей для глаз J:ON Molecula Ultimate Hydrating Eye Patch, 10шт * 12гр

Артикул: 223865
Набор тканевых патчей для глаз J:ON Molecula Ultimate Hydrating Eye Patch, 10шт * 12гр
450 руб. 
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Артикул: 223865
В наличии
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БрендJ:ON
Тип товараКремы и гели вокруг глаз
Активные компонентыэкстракт корня солодки, экстракт жемчуга
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияJ:ON Molecula Ultimate Hydrating Eye Patch
Объем, мл10x12 г
Применениенанесите на очищенную кожу вокруг глаз. Разгладьте пальцами, чтобы выпустить пузырьки воздуха. Через 30 минут снимите патчи, а оставшуюся эссенцию аккуратно вбейте в кожу подушечками пальцев
Страна бренда Южная Корея
Тип кожидля всех типов, чувствительная
Тип средствапатчи для области вокруг глаз
Эффект от использованияантивозрастной, защищающий
Тканевые патчи интенсивно увлажняют нежную кожу вокруг глаз благодаря высокому содержанию гиалуроновой кислоты и розовой воды. Нормализуют водный баланс, сохраняя эластичность и упругость кожи, предотвращают преждевременное старение.


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Набор тканевых патчей для глаз J:ON Molecula Ultimate Hydrating Eye Patch, 10шт * 12гр - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 450 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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