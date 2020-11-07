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Монитор NEC LCD 24'' Black (EA241F)

Артикул: 223780
  • Монитор NEC LCD 24'' Black (EA241F) - фото 1
  • Монитор NEC LCD 24'' Black (EA241F) - фото 2
Монитор NEC LCD 24'' Black (EA241F) - фото 1
Монитор NEC LCD 24'' Black (EA241F) - фото 2
23 530 руб. 
Купить
+ 174 КэтКоинов
Артикул: 223780
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNEC
Тип товараМониторы
Вес в упаковке, кг6,1
USB-концентраторесть
Время отклика5 мс
Встроенные динамикиесть
Габаритные размеры, см53.8x33.7x25
Диагональ экрана, дюйм23.8
Комплект поставкимонитор, документация, комплект кабелей, упаковка
Контрастность1000:1
Разрешение матрицы, Мпикс1920х1080
РазъемыVGA, DVI, HDMI, DisplayPort
Стандарт крепления100х100 VESA
ТипЖК-монитор
Тип матрицыTFT IPS
Угол обзора по вертикали178°
Угол обзора по горизонтали178°
Яркость250 кд/м2
Оснащен функциями, необходимыми для максимальной производительности офиса. Это включает в себя выдающиеся визуальные возможности, лучшую в своем классе эргономику и полный спектр возможностей подключения, которые позволяют подключать дисплей к существующим платформам. Дисплей выходит на самый требовательный рынок дисплеев с точки зрения размеров. Элегантный внешний вид EA241F делает его идеальным для использования на нескольких экранах, а также добавляет элегантности офисному пространству. Трехсторонняя конструкция с узкой рамкой уменьшает размеры, не увеличивая размер экрана. Дисплей также обеспечивает лучшую в своем классе эргономику, соответствующую всем правилам безопасности. Высота регулируется от уровня стола до 150 мм, что соответствует новым стандартам эргономичного рабочего пространства.


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Самовывоз невозможен
Монитор NEC LCD 24'' Black (EA241F) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 23530 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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