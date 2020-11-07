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Монитор NEC LCD 24'' White (EA245WMi-2)

Артикул: 223779
  • Монитор NEC LCD 24'' White (EA245WMi-2) - фото 1
  • Монитор NEC LCD 24'' White (EA245WMi-2) - фото 2
  • Монитор NEC LCD 24'' White (EA245WMi-2) - фото 3
Монитор NEC LCD 24'' White (EA245WMi-2) - фото 1
Монитор NEC LCD 24'' White (EA245WMi-2) - фото 2
Монитор NEC LCD 24'' White (EA245WMi-2) - фото 3
31 790 руб. 
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+ 175 КэтКоинов
Артикул: 223779
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNEC
Тип товараМониторы
Вес в упаковке, кг6
USB-концентраторесть
Время отклика6 мс
Встроенные динамикиесть
Габаритные размеры, см53.2x39.8x20.4
Диагональ экрана, дюйм24
Комплект поставкимонитор, документация, комплект кабелей, упаковка
Контрастность1000:1
Разрешение матрицы, Мпикс1920х1200
РазъемыVGA, DVI, HDMI, DisplayPort
Стандарт крепления100х100 VESA
ТипЖК-монитор
Тип матрицыTFT AH-IPS
Угол обзора по вертикали178°
Угол обзора по горизонтали178°
Яркость300 кд/м2
24-дюймовй дисплей с ультратонкой рамкой обеспечивает ультимативную офисную производительность, исполнение и качество, а также выполняет требование перспективного дизайна. Для обеспечения высокой производительности необходимо уделять большое внимание охране здоровья. Для охраны здоровья пользователя встроенная технология Low Blue Light фильтрует вредный синий цвет, а технология Flicker-Free устраняет эффект мерцания. Таким образом, обеспечивается защита глаз пользователя, а также реалистичность цветовоспроизведения независимо от угла обзора. Панель со светодиодной подсветкой и технологией AH-IPS поддерживает высокую яркость дисплея 300 кд/м? и одновременно сокращает расход электроэнергии. Дисплей со сверхузкой рамкой сокращает площадь, занимаемую дисплеем, без компромиссов в области размеров экрана и придает офису свежий профессиональный характер благодаря своему спокойному и элегантному дизайну.


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Самовывоз невозможен
Монитор NEC LCD 24'' White (EA245WMi-2) - купить по цене 31790 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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