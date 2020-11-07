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Внешний жесткий диск LaCie STHK1000800 1TB LaCie Portable SSD USB 3.1 TYPE C

Артикул: 223756
  • Внешний жесткий диск LaCie STHK1000800 1TB LaCie Portable SSD USB 3.1 TYPE C - фото 1
  • Внешний жесткий диск LaCie STHK1000800 1TB LaCie Portable SSD USB 3.1 TYPE C - фото 2
  • Внешний жесткий диск LaCie STHK1000800 1TB LaCie Portable SSD USB 3.1 TYPE C - фото 3
Внешний жесткий диск LaCie STHK1000800 1TB LaCie Portable SSD USB 3.1 TYPE C - фото 1
Внешний жесткий диск LaCie STHK1000800 1TB LaCie Portable SSD USB 3.1 TYPE C - фото 2
Внешний жесткий диск LaCie STHK1000800 1TB LaCie Portable SSD USB 3.1 TYPE C - фото 3
12 970 руб. 
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+ 65 КэтКоинов
Артикул: 223756
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLaCie
Тип товараВнешний жесткий диск
Вес, кг0.1
Объем1 Тб
Размеры (ШхВхД), мм79х9.1х93.5
Тип дискаSSD
ИнтерфейсUSB 3.1
Материал корпусапластик
Форм-фактор HDD, дюйм2,5
Цветчерный
Твердотельное устройство хранения данных LaCie Portable SSD выполнено в корпусе повышенной прочности. Твердотельный накопитель оснащён симметричным портом USB Type-C 3.1 Gen 2 с пропускной способностью до 10 Гбит/с. Этот же разъём служит для подачи питания. Накопитель можно использовать с компьютерами под управлением операционных систем Apple macOS и Microsoft Windows. Программное обеспечение LaCie Toolkit Software Suite упростит резервное копирование данных и синхронизацию файлов между различными устройствами.


Теги товара: Черные.


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Внешний жесткий диск LaCie STHK1000800 1TB LaCie Portable SSD USB 3.1 TYPE C - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 12970 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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