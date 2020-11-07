Внешний жесткий диск LaCie STHA6000800 6TB d2 Professional LRDMU03 3.5" USB 3.1 TYPE C Black

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 2 года
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|LaCie
|Тип товара
|Внешний жесткий диск
|Вес, кг
|1.4
|Объем
|6 Тб
|Размеры (ШхВхД), мм
|6х13х18.85
|Тип диска
|HDD
|Интерфейс
|USB 3.1
|Материал корпуса
|металл
|Форм-фактор HDD, дюйм
|3,5
|Цвет
|черный
Похожие товары
Телефон для звонков в Краснодаре
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв