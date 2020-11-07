8(861)205-74-98
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор Iiyama LCD 23.6'' Black (T2435MSC-B2)

Артикул: 223751
  • Монитор Iiyama LCD 23.6'' Black (T2435MSC-B2) - фото 1
  • Монитор Iiyama LCD 23.6'' Black (T2435MSC-B2) - фото 2
  • Монитор Iiyama LCD 23.6'' Black (T2435MSC-B2) - фото 3
  • Монитор Iiyama LCD 23.6'' Black (T2435MSC-B2) - фото 4
  • Монитор Iiyama LCD 23.6'' Black (T2435MSC-B2) - фото 5
  • Монитор Iiyama LCD 23.6'' Black (T2435MSC-B2) - фото 6
  • Монитор Iiyama LCD 23.6'' Black (T2435MSC-B2) - фото 7
  • Монитор Iiyama LCD 23.6'' Black (T2435MSC-B2) - фото 8
  • Монитор Iiyama LCD 23.6'' Black (T2435MSC-B2) - фото 9
  • Монитор Iiyama LCD 23.6'' Black (T2435MSC-B2) - фото 10
Монитор Iiyama LCD 23.6'' Black (T2435MSC-B2) - фото 1
Монитор Iiyama LCD 23.6'' Black (T2435MSC-B2) - фото 2
Монитор Iiyama LCD 23.6'' Black (T2435MSC-B2) - фото 3
Монитор Iiyama LCD 23.6'' Black (T2435MSC-B2) - фото 4
Монитор Iiyama LCD 23.6'' Black (T2435MSC-B2) - фото 5
Монитор Iiyama LCD 23.6'' Black (T2435MSC-B2) - фото 6
Монитор Iiyama LCD 23.6'' Black (T2435MSC-B2) - фото 7
Монитор Iiyama LCD 23.6'' Black (T2435MSC-B2) - фото 8
Монитор Iiyama LCD 23.6'' Black (T2435MSC-B2) - фото 9
Монитор Iiyama LCD 23.6'' Black (T2435MSC-B2) - фото 10
32 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 223751
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
Поделиться:
Получить подарок
БрендIiyama
Тип товараМониторы
Вес в упаковке, кг6, 2кг
Частота обновления, Гц60
Цвет рамкичерный
Соотношение сторон16:9
USB-концентраторесть
Угол обзора по горизонтали178°
Угол обзора по вертикали178°
Тип матрицыTFT VA
ТипЖК-монитор
Стандарт крепления100х100 VESA
Разрешение матрицы, Мпикс1920х1080
РазъемыDVI, HDMI, MHL, DisplayPort
Покрытие экранаматовое
Особенностисенсорный экран
Контрастность3000:1
Комплект поставкимонитор, документация, комплект кабелей, упаковка
Диагональ экрана, дюйм23.6
Габаритные размеры, см57.1x34.8x4.5
Встроенные динамикиесть
Время отклика6 мс
Яркость250 кд/м2
Благодаря высокому разрешению Full HD и проекционно-емкостной сенсорной технологии монитор распознает до 10 одновременных касаний и отличается высокой четкостью работы интерфейса. Монитор имеет светодиодную подсветку и матрицу VA, обеспечивая великолепное качество воспроизведения цветов и широкие углы обзора, Шарниры подставки позволяют расположить дисплей горизонтально, и использовать его как гигантский планшет. T2435MSC имеет несколько видеовходов, хаб USB 2.0, а также качественные стереодинамики. Это монитор идеальный для интерактивных цифровых киосков, систем автоматизации продаж и интерактивных презентаций.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Монитор Iiyama LCD 23.6'' Black (T2435MSC-B2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Краснодаре

8 (861) 205-74-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...