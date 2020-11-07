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Главная Смартфоны и телефония Внешние аккумуляторы Hiper Внешний аккумулятор HIPER ST10000 Li-Pol 10000mAh 2.1A+2.1A 2xUSB белый

Внешний аккумулятор HIPER ST10000 Li-Pol 10000mAh 2.1A+2.1A 2xUSB белый

Артикул: 223746
  • Внешний аккумулятор HIPER ST10000 Li-Pol 10000mAh 2.1A+2.1A 2xUSB белый - фото 1
  • Внешний аккумулятор HIPER ST10000 Li-Pol 10000mAh 2.1A+2.1A 2xUSB белый - фото 2
Внешний аккумулятор HIPER ST10000 Li-Pol 10000mAh 2.1A+2.1A 2xUSB белый - фото 1
Внешний аккумулятор HIPER ST10000 Li-Pol 10000mAh 2.1A+2.1A 2xUSB белый - фото 2
1 480 руб. 
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+ 59 КэтКоинов
Артикул: 223746
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHiper
Тип товараВнешний аккумулятор
Емкость, mAh10000
Одновременная зарядка двух устройствда
Зарядка ноутбуковнет
Макс. выходной ток, А2.1
Переходник на Apple 30 pinнет
Переходник на Apple 8 pin (Lightning)нет
Переходник на micro USBесть
Индикатор зарядаесть
Цветбелый
Вес, г228
Размеры, мм70x139x15.5
Портативное зарядное устройство HIPER ST10000 совместимо с различными мобильными девайсами – смартфонами, планшетами, портативными мультимедийными плеерами и другими гаджетами. ST10000 оснащается двумя разъемами USB, сила тока на контактах которых равна 2,1 А. Аккумулятор имеет удобный пластиковый корпус.


Теги товара: На 10000 mAh, Белые.


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Внешний аккумулятор HIPER ST10000 Li-Pol 10000mAh 2.1A+2.1A 2xUSB белый - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1480 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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