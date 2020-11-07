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Дрель ударная MAX-PRO 85069, 850Вт

Артикул: 223543
Дрель ударная MAX-PRO 85069, 850Вт
4 120 руб. 
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+ 122 КэтКоинов
Артикул: 223543
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMAXPRO
Тип товараДрели
Аккумулятор в комплектенет
Блокировка кнопки включенияда
Фиксация шпинделянет
Ударный механизмда
Тормоз двигателянет
Тип патронаключевой
Пылесборникнет
Предохранительная муфтанет
Питаниеот сети
Ограничитель глубины сверленияда
Мощность850
Макс. диаметр сверления (дерево)25
Макс. диаметр сверления (бетон)13
Лампа точечной подсветкинет
Дополнительная рукояткада
Электронная регулировка частоты вращенияда
Мин. диаметр патрона1,5
Макс. диаметр патрона13
КомплектацияДрель, ключ патрона, дополнительная рукоятка, глубиномер, инструкция.
Реверсда
Кол-во скоростей работы1
В кейсенет
Электронная защита от перегрузокнет
Вес, кг2,4
Ударная дрель Max Pro MPID850V 85069 представляет собой практичный инструмент для сверления отверстий в бетоне, дереве, металле и других материалах. Используется при выполнении ремонтных и отделочных работ. Ударное сверление обеспечивает большую эффективность при работе с прочными материалами, такими как бетон или кирпич.


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Самовывоз невозможен
Дрель ударная MAX-PRO 85069, 850Вт - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4120 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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