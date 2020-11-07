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Корпус Aerocool Bolt A-BK-v1 (ACCM-PV15012.11)

Артикул: 223181
  • Корпус Aerocool Bolt A-BK-v1 (ACCM-PV15012.11) - фото 1
  • Корпус Aerocool Bolt A-BK-v1 (ACCM-PV15012.11) - фото 2
  • Корпус Aerocool Bolt A-BK-v1 (ACCM-PV15012.11) - фото 3
  • Корпус Aerocool Bolt A-BK-v1 (ACCM-PV15012.11) - фото 4
  • Корпус Aerocool Bolt A-BK-v1 (ACCM-PV15012.11) - фото 5
  • Корпус Aerocool Bolt A-BK-v1 (ACCM-PV15012.11) - фото 6
  • Корпус Aerocool Bolt A-BK-v1 (ACCM-PV15012.11) - фото 7
  • Корпус Aerocool Bolt A-BK-v1 (ACCM-PV15012.11) - фото 8
  • Корпус Aerocool Bolt A-BK-v1 (ACCM-PV15012.11) - фото 9
  • Корпус Aerocool Bolt A-BK-v1 (ACCM-PV15012.11) - фото 10
Корпус Aerocool Bolt A-BK-v1 (ACCM-PV15012.11) - фото 1
Корпус Aerocool Bolt A-BK-v1 (ACCM-PV15012.11) - фото 2
Корпус Aerocool Bolt A-BK-v1 (ACCM-PV15012.11) - фото 3
Корпус Aerocool Bolt A-BK-v1 (ACCM-PV15012.11) - фото 4
Корпус Aerocool Bolt A-BK-v1 (ACCM-PV15012.11) - фото 5
Корпус Aerocool Bolt A-BK-v1 (ACCM-PV15012.11) - фото 6
Корпус Aerocool Bolt A-BK-v1 (ACCM-PV15012.11) - фото 7
Корпус Aerocool Bolt A-BK-v1 (ACCM-PV15012.11) - фото 8
Корпус Aerocool Bolt A-BK-v1 (ACCM-PV15012.11) - фото 9
Корпус Aerocool Bolt A-BK-v1 (ACCM-PV15012.11) - фото 10
3 250 руб. 
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+ 79 КэтКоинов
Артикул: 223181
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAeroСool
Тип товараКорпуса
Блок питаниянет
Передняя дверьнет
Число отсеков 5,25нет
Число внутренних отсеков 3,52
Цвет корпусачерный
Форм-факторATX, mATX, Mini-ITX
Разъемы на лицевой панелиUSB x3, наушники, микрофон
Окно на боковой стенкеда
Вес, кг3.4
Места для доп. вентиляторовесть
Материал корпусасталь
Длина, см44.4
Высота, см41
Встроенный кард-ридернет
Встроенные вентиляторыда
Ширина, см19.4
Подсветкада
Благодаря уникальному дизайну светодиодной RGB-подсветки передней панели, корпус выглядит очень стильно. Оживите свою систему с 13 предустановленными режимами подсветки, которыми можно легко управлять с помощью специальной кнопки.


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Самовывоз невозможен
Корпус Aerocool Bolt A-BK-v1 (ACCM-PV15012.11) - стоимость товара 3250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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