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Корпус Aerocool AERO-500 (AERO-500 WH/AERO-500 WH-C)

Артикул: 223178
  • Корпус Aerocool AERO-500 (AERO-500 WH/AERO-500 WH-C) - фото 1
  • Корпус Aerocool AERO-500 (AERO-500 WH/AERO-500 WH-C) - фото 2
  • Корпус Aerocool AERO-500 (AERO-500 WH/AERO-500 WH-C) - фото 3
  • Корпус Aerocool AERO-500 (AERO-500 WH/AERO-500 WH-C) - фото 4
  • Корпус Aerocool AERO-500 (AERO-500 WH/AERO-500 WH-C) - фото 5
  • Корпус Aerocool AERO-500 (AERO-500 WH/AERO-500 WH-C) - фото 6
  • Корпус Aerocool AERO-500 (AERO-500 WH/AERO-500 WH-C) - фото 7
  • Корпус Aerocool AERO-500 (AERO-500 WH/AERO-500 WH-C) - фото 8
Корпус Aerocool AERO-500 (AERO-500 WH/AERO-500 WH-C) - фото 1
Корпус Aerocool AERO-500 (AERO-500 WH/AERO-500 WH-C) - фото 2
Корпус Aerocool AERO-500 (AERO-500 WH/AERO-500 WH-C) - фото 3
Корпус Aerocool AERO-500 (AERO-500 WH/AERO-500 WH-C) - фото 4
Корпус Aerocool AERO-500 (AERO-500 WH/AERO-500 WH-C) - фото 5
Корпус Aerocool AERO-500 (AERO-500 WH/AERO-500 WH-C) - фото 6
Корпус Aerocool AERO-500 (AERO-500 WH/AERO-500 WH-C) - фото 7
Корпус Aerocool AERO-500 (AERO-500 WH/AERO-500 WH-C) - фото 8
3 800 руб. 
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+ 92 КэтКоинов
Артикул: 223178
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAeroСool
Тип товараКорпуса
Блок питаниянет
Передняя дверьнет
Число отсеков 5,252
Число внутренних отсеков 3,54
Цвет корпусабелый
Форм-факторATX, mATX, Mini-ITX
Разъемы на лицевой панелиUSB x2, наушники, микрофон
Окно на боковой стенкенет
Вес, кг4.6
Места для доп. вентиляторовесть
Материал корпусасталь
Длина, см48.7
Высота, см44
Встроенный кард-ридернет
Встроенные вентиляторыда
Ширина, см20.3
ТипоразмерMidi-Tower
Универсальный корпус AeroCool Aero-500 станет правильным решением во всех случаях. Его функциональный типоразмер Midi-Tower дает возможность установки материнской платы формата Standard ATX, microАТХ или Mini-ITX. Быстрая передача данных с флеш-накопителя осуществляется благодаря оптимизированному интерфейсу USB 3.0. Также верхняя панель корпуса содержит два разъема USB 2.0, входы для подключения наушников и микрофона. Если необходимо срочно отправить по почте данные с телефона, воспользуйтесь карт-ридером с поддержкой различных карт памяти. В виду возможности спрятать кабели внутри корпуса AeroCool Aero-500 можно не бояться, что домашнее животное испортит провода. Благодаря нижнему расположению блок питания меньше нагревается и дольше служит. Корзины накопителей монтированы поперек корпуса, что значительно облегчает процесс изъятия жесткого диска и накопителей. Безопасность и долговечность работы обеспечивают встроенный вентилятор и места для дополнительных кулеров.


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Корпус Aerocool AERO-500 (AERO-500 WH/AERO-500 WH-C) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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