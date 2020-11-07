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Браслет Samsung Galaxy Fit E black (SM-R375NZKASER)

Артикул: 223150
  • Браслет Samsung Galaxy Fit E black (SM-R375NZKASER) - фото 1
  • Браслет Samsung Galaxy Fit E black (SM-R375NZKASER) - фото 2
  • Браслет Samsung Galaxy Fit E black (SM-R375NZKASER) - фото 3
  • Браслет Samsung Galaxy Fit E black (SM-R375NZKASER) - фото 4
  • Браслет Samsung Galaxy Fit E black (SM-R375NZKASER) - фото 5
Браслет Samsung Galaxy Fit E black (SM-R375NZKASER) - фото 1
Браслет Samsung Galaxy Fit E black (SM-R375NZKASER) - фото 2
Браслет Samsung Galaxy Fit E black (SM-R375NZKASER) - фото 3
Браслет Samsung Galaxy Fit E black (SM-R375NZKASER) - фото 4
Браслет Samsung Galaxy Fit E black (SM-R375NZKASER) - фото 5
2 880 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 223150
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSamsung
Тип товараНаушники
Поддержка платформAndroid
Мониторингсна, калорий, физической активности
Наличие экранаесть
Датчикиакселерометр, пульсометр
Тип разъема для зарядкисвой собственный
Сменный браслет/ремешокда
Регулировка длины браслета/ремешкаесть
Цвета браслета, ремешкачерный
Вибрацияесть
Время работы в активном режиме168 ч
Влагозащитаесть
Цвета корпусачерный
Поддержка NFCнет
Кнопка жизнинет
Длина, см4.02
Ширина, см1.6
Вес, кг0.015
Следи за своими достижениями. Компактный и удобный PMOLED дисплей Galaxy Fit позволит тебе следить за активностью в реальном времени. Вся необходимая информация появится при легком движении руки. Двигайся без ограничений. Лёгкий и прочный корпус Galaxy Fit создан специально, чтобы ты ни на секунду не расставался с этим замечательным фитнес-браслетом. Независимо от того, занимаешься ли ты спортом или наслаждаешься обычным днем, Galaxy Fit - это стиль и комфорт 24/7.


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Самовывоз невозможен
Браслет Samsung Galaxy Fit E black (SM-R375NZKASER) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2880 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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