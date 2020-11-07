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Мобильный телефон Joys S5 Black-Silver

Артикул: 223141
  • Мобильный телефон Joys S5 Black-Silver - фото 1
  • Мобильный телефон Joys S5 Black-Silver - фото 2
  • Мобильный телефон Joys S5 Black-Silver - фото 3
  • Мобильный телефон Joys S5 Black-Silver - фото 4
  • Мобильный телефон Joys S5 Black-Silver - фото 5
  • Мобильный телефон Joys S5 Black-Silver - фото 6
Мобильный телефон Joys S5 Black-Silver - фото 1
Мобильный телефон Joys S5 Black-Silver - фото 2
Мобильный телефон Joys S5 Black-Silver - фото 3
Мобильный телефон Joys S5 Black-Silver - фото 4
Мобильный телефон Joys S5 Black-Silver - фото 5
Мобильный телефон Joys S5 Black-Silver - фото 6
1 010 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 223141
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендJoys
Тип товараКнопочные телефоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
Тип SIM-картыобычная
АккумуляторLi-Ion
Емкость аккумулятора800 мАч
Диагональ экрана, дюйм2.4
Камера, МП0.3
Разрешение экрана320x240
Сенсорный экраннет
3Gнет
Цветсерый
Наличие GPS/Глонасснет
Bluetooth2.1
Поддержка NFCнет
Встроенная память32 Мб
Влагозащищенный корпуснет
Сканер отпечатка пальцанет
Слот для карты памятидо 32 Гб
Вес, кг0.087
Wi-Fiнет
Ударопрочный корпуснет
Фронтальная камера, МПнет
Функция беспроводной зарядкинет
Поддержка 4G LTEнет
ПроизводствоКитай
Стильный телефон. с металлической крышкой. большим дисплеем и . тонким корпусом


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Мобильный телефон Joys S5 Black-Silver - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1010 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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