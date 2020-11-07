Моноблок Lenovo V530-24ICB (10UW005PRU)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Lenovo
|Тип товара
|Моноблок
|Операционная система
|Windows 10 Professional
|Цвет
|черный
|Разрешение экрана
|1920x1080
|Оптический привод
|DVD-RW
|Беспроводные интерфейсы
|Bluetooth, Wi-Fi
|Тип подсветки экрана
|LED
|Процессор
|Intel
|Модель процессора
|Pentium Gold G5400T
|Частота работы процессора, ГГц
|3.1
|Тип видеокарты
|встроенная
|Тип оперативной памяти
|DDR4
|Диагональ экрана, дюйм
|23.8
|Количество ядер процессора
|2
|Частота оперативной памяти, МГц
|2400
|Объем оперативной памяти, МБ
|4096
|Максимальный объем оперативной памяти, МБ
|32000
|Объем жесткого диска, ГБ
|500
|Проводная сеть
|RJ45
|Камера
|есть
|Модем
|нет
|Дополнительно
|клавиатура и мышь в комплекте
|Размеры (ШxВxГ), мм
|542.7x437.4x227.95
|Вес, кг
|7
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв