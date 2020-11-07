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Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX0 II

Артикул: 222918
  • Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX0 II G - фото 1
  • Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX0 II G - фото 2
  • Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX0 II G - фото 3
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX0 II G - фото 1
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX0 II G - фото 2
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX0 II G - фото 3
48 912 руб. 
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+ 91 КэтКоинов
Артикул: 222918
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSony
Тип товараКомпактные фотоаппараты
Разрешение матрицы, Мпикс15.3
Физический размер матрицы13.2x8.8 мм
Тип матрицыCMOS
Встроенная вспышканет
Крепление внешней вспышкинет
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)24 мм
ДиафрагмаF4-F4
Zoom оптическийнет
Zoom цифровой2х, 4х
Система стабилизации изображенияэлектронная
Скорость серийной съемки16 кадр./сек.
Запись видеоесть
Максимальное разрешение видеосъемки3840x2160
Размер дисплея, дюйм1.5
Разрешение дисплея230400
Тип дисплеяЖК
Тип видоискателянет
Светочувствительность125-3200 ISO
Тип карт памятиSD, SDHC, SDXC, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo
ИнтерфейсыHDMI, USB, микрофонный вход 
Wi-Fiесть
Bluetoothесть
GPSнет
Элементы питаниясвой собственный
Цветчерный
Комплектациякамера, аккумуляторная батарея, адаптер питания от сети переменного тока, microUSB-кабель, ремень фотокамеры, защитная крышка карты памяти, руководство пользователя
Габариты (ШxВxГ), мм59x40.5x35
Вес, кг0.132
Эта камера существует в своем собственном классе, между экшен-камерой и цифровым фотоаппаратом премиум-сегмента. Sony RX0 II – превосходная камера для съемки фото и видео, в путешествиях и дома, и даже на профессиональных съемочных площадках. Прочный металлический корпус выдерживает падения с высоты до 2 метров, погружения на 10 метров, сдавливание весом до 200 кг. Откидной экран удобен для съемки самого себя. Благодаря записи UHD 4K на карту памяти и резкому объективу Zeiss 24mm f/4 вы сможете передать мельчайшие детали изображения, а крупная матрица формата 1 обеспечивает широкий динамический диапазон и высокое качество изображения при недостаточном освещении.


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Самовывоз невозможен
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX0 II - стоимость товара 48912 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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