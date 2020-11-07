Чайник электрический Delonghi KBOV2001.GR 1.7л. 2000Вт зеленый (корпус: металл)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|DeLonghi
|Тип товара
|Электрочайники
|Основной цвет
|зеленый
|Материал корпуса
|металл
|Подсветка
|нет
|Вращение на подставке
|да
|Терморегулятор
|нет
|Объем, л
|1.7
|Дополнительный цвет
|коричневый
|Мощность, Вт
|2000
|Заварочный чайник
|нет
|Дополнительные функции
|отсек для хранения шнура
|Рисунок на корпусе
|нет
|Тип нагревательного элемента
|скрытый
|Покрытие нагревательного элемента
|нержавеющая сталь
|Съемная крышка
|да
|Длина сетевого шнура
|0.8 м
|Дополнительная информация
|шкала уровня воды
|Вес, кг
|1.3
|Размеры (ВxШxГ), см
|23х26,5х23
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